Nominata la nuova Commissione paesaggio dopo le inchieste sull’urbanistica a Milano: chi sono i membri

Le dimissioni nel luglio 2024 di Giancarlo Tancredi, ex assessore all’Urbanistica

Rimarranno in carica per tre anni, fino al 2028. Sono gli 11 componenti della nuova Commissione comunale per il Paesaggio di Milano, nominati oggi nel pieno dell'inchiesta urbanistica della Procura che ha travolto costruttori, manager, architetti e politici della città e dopo le dimissioni di 14 membri della commissione su 15.

Chi sono i nuovi membri della Commissione Paesaggio di Milano

Del nuovo gruppo faranno dunque parte l'ingegnere Gianmarco Zuccherini e gli architetti Aldo Bello, Gabriele Silvano Munari, Marco Rizzoli, Maurizio Monti, Paola Bonzi, Giuseppe Glorioso, Gaia Piccarolo, Virna Mastrangelo, Maura Martina Brugnoni, Vincenza Nardone. Nel corso della prima seduta utile, saranno loro stessi a procedere con l'elezione del presidente. "Abbiamo voluto valorizzare la qualità dei profili professionali con particolare attenzione alla rispettabilità e all'indipendenza dei candidati", ha commentato la vicesindaca Anna Scavuzzo, che dalle dimissioni dell'ex assessore Tancredi ha preso in mano le deleghe alla Rigenerazione urbana.

Nessuno potrà ricoprire altri incarichi professionali a Milano

Dopo le modifiche del regolamento il numero dei componenti della Commissione è passato da 15 a 11. I candidati devono aver maturato esperienza, almeno decennale se laureati, e di almeno 12 anni se diplomati, nell'ambito della libera professione, della carriera universitaria o in qualità di pubblico dipendente. E soprattutto nessuno degli 11 componenti potrà ricoprire incarichi professionali nel territorio comunale di Milano negli anni di mandato, e lo stesso vale anche per i 18 mesi successivi alla cessazione della carica.