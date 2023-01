Nicolò Maja parla al padre che ha ucciso la sorella e la madre: “Perché hai distrutto la nostra famiglia?” “Ho superato i momenti difficili con la forza che mia madre e mia sorella mi davano e che so che mi danno ancora e con il sostegno dei miei parenti”: a dirlo è Nicolò Maja, il ragazzo di 24 anni unico sopravvissuto alla strage familiare di Samarate (Varese).

A cura di Ilaria Quattrone

"Gli chiederei una motivazione del perché è arrivato a fare una cosa del genere. Cosa aveva la nostra vita che non andava bene per lui": a dirlo in un'intervista al Tgr Rai di Regione Lombardia è Nicolò Maja, il ragazzo di 24 anni unico sopravvissuto alla strage familiare di Samarate (Varese). Le sue parole sono rivolte al padre Alessandro che è in carcere con l'accusa di aver ucciso la madre e la sorella di 16 anni e di aver tentato di ammazzare lui.

Dopo un periodo in ospedale e mesi convalescenza, Nicolò sta maglio: "Ho superato i momenti difficili con la forza che mia madre e mia sorella mi davano e che so che mi danno ancora e con il sostegno dei miei parenti". Il padre ha provato a mettersi in contatto con lui: "Mi ha scritto qualche lettera, ma non gli ho mai risposto", ma il ragazzo è certo che se dovesse rivolgergli ancora la parola gli chiederebbe solo il perché abbia commesso un crimine così efferato.

La prima udienza sarà il 14 gennaio

Eppure nelle settimane precedenti l'omicidio, l'architetto non avrebbe mostrato segni di tensione particolari: "Aveva molte preoccupazioni in ambito lavorativo, ma non si pensava si potesse arrivare a una cosa del genere". Il 14 gennaio 2023 inizierà il processo davanti la Corte d'Assise del tribunale di Busto Arsizio dove Nicolò si è costituito parte civile.

In attesa di capire come si evolverà il procedimento, il 24enne continua a coltivare i suoi sogni: "Voglio trovare un lavoro che mi permetta di mantenermi, assistere alla partita del Palermo che è la squadra per cui tifo e al gran premio di Formula Uno". E infine lancia un messaggio a chi come lui è sopravvissuto a una tragedia: "Direi di farsi forza e riuscire in qualche modo ad andare avanti perché è una fortuna essere qui".