Samarate, madre e figlia di 16 anni uccise in casa, ferito il figlio 23enne: fermato il padre Questa mattina verso le 8 in un’abitazione sono stati trovati i corpi di una donna e sua figlia di 16 anni. L’ipotesi è una tragedia in ambito familiare.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia a Samarate, in provincia di Varese. Questa mattina verso le 8 in un'abitazione sono stati trovati i corpi di una donna di 56 anni e di sua figlia di 16 anni. Ferito invece il figlio di 23. L'ipotesi è una tragedia in ambito familiare. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa. Sul posto i carabinieri del Comando Provinciale di Varese. Sull'accaduto è ancora tutto da chiarire. Tra le prime ipotesi anche quella che ci siano dei feriti. Intanto su Facebook iniziano a girare i primi video che riprendono i soccorsi.

Stando alle primissime informazioni, la tragedia è avvenuta in via Torino nella notte tra martedì e mercoledì. Dopo la notizia di tre persone morte, ora si parla di due decessi. Sarebbe ferito infatti il figlio con un importante trauma cranico: è stato trasportato all'ospedale di Circolo di Varese. Dai carabinieri è stato fermato il padre di 57 anni trovato insanguinato e con delle ferite ai polsi. L'uomo si trova piantonato in ospedale a Busto Arsizio.