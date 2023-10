Nicla, che ha subito un trapianto di polmoni a 22 anni: “Così sono sopravvissuta alla fibrosi cistica” Una giovane della provincia di Brescia ha subito un trapianto di polmoni a 22 anni, unica soluzione per sconfiggere la fibrosi cistica.

A cura di Fabio Pellaco

Nicla insieme alla sua famiglia (foto Facebook)

Potrebbe presto diventare un libro la storia di Nicla, una giovane bresciana di 35 anni che ha raccontato la sua lunga battaglia contro la fibrosi cistica, una malattia genetica grave. Dopo il trapianto di polmoni, all'età di 22 anni, ha ricominciato una nuova vita.

Nicla ha subito un trapianto di polmoni a 22 anni

Nicla è nata in Franciacorta, in provincia di Brescia, e a soli 18 mesi le viene diagnosticata la fibrosi cistica, una patologia genetica che colpisce i polmoni e diversi altri organi ostacolando vita e progetti di tanti bambini, ragazzi e adulti. All'età di 22 anni i medici le prospettano come unica soluzione il trapianto perché i suoi polmoni non avrebbero resistito ancora a lungo.

Insieme alla sua famiglia, Nicla si rivolge al Policlinico di Milano che ha raccontato la sua storia attraverso i social per far sì che diventi un esempio. "Già alle scuole superiori le difficoltà erano importanti – racconta la 35enne -. Entravo spesso in ospedale, avevo limitazioni eccessive alla mia vita e anche le terapie con i farmaci diventavano ormai inefficaci. L'alternativa alla morte senza respiro nel letto era il trapianto. Ero fiduciosa nel dopo, tanto che la lettera delle controindicazioni al trapianto l'ho letta solo dopo averla firmata".

La sua seconda vita e la nascita di Maria Yoko

L'operazione va a buon fine e Nicla può iniziare la sua seconda vita. Dopo dieci anni si sposa con Marco, con cui condivideva da anni una storia d'amore, e decidono insieme di diventare genitori. "Questa nostra decisione non è stata condivisa da tutti perché non metteva in sicurezza la mia salute".

"Le ginecologhe della Clinica Mangiagalli mi hanno informata e avvisata delle attenzioni del caso. Ho fatto qualche esame in più ma posso dire di aver affrontato un percorso gravidanza come tutte le ragazze che come me seguivano il corso pre-parto". Il 12 luglio 2022 è nata Maria Yoko, la bambina di Nicla e Marco.