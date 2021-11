Nevicata d’autunno a Livigno: caduti 15 centimetri di neve fresca Nevica da un paio di giorni a Livigno, rinomata località sciistica in provincia di Sondrio. Case strade e campi sono ricoperti da 15 centimetri di neve fresca. Temporaneamente chiuso il Passo della Forcola: dovrebbe riaprire domattina. Prevista neve anche domani, mentre nel weekend è atteso un po’ di sole, con temperature però ancora molto rigide.

A cura di Redazione Meteo

Un’immagine di Livigno imbiancata (Dalla pagina Facebook "Livigno is magic")

Le foto condivise sui social stanno ricevendo migliaia di "mi piace" e condivisioni. Perché in questo periodo dell'anno le immagini dei paesaggi imbiancati fanno subito pensare al Natale e ad atmosfere fiabesche. A Livigno l'inverno è arrivato in anticipo: dallo scorso 1 novembre sulla rinomata località turistica in provincia di Sondrio, che si trova a oltre 1800 metri d'altezza, sta nevicando copiosamente. La nevicata d'autunno ha imbiancato le strade, i tetti delle case e tutto il paesaggio: e così le foto suggestive della località completamente innevata stanno spopolando su Facebook e sugli altri social network.

Chiuso temporaneamente il Passo della Forcola

Al momento sono 15 i centimetri di neve fresca caduti in paese, mentre 25 sono quelli caduti in quota. Una gioia per gli occhi, ma anche una circostanza che sta causando qualche disagio alla circolazione. Dalle 12 di oggi, mercoledì 3 novembre, è stato infatti chiuso temporaneamente il Passo della Forcola, che dovrebbe essere riaperto alla circolazione a partire dalle 8 di domani, giovedì 4 novembre. Meteo permettendo: la neve dovrebbe continuare a cadere per tutta la giornata odierna e anche domani, almeno stando alle previsioni. Un miglioramento delle condizioni meteo è atteso invece a partire dalla giornata di venerdì 5 novembre e per tutto il weekend, in cui il tempo dovrebbe essere parzialmente soleggiato. Il paesaggio dovrebbe comunque rimanere imbiancato a lungo: le temperature si manterranno rigide anche nei prossimo giorni, con massime di poco superiori allo zero e minime che potrebbero toccare anche i 12 gradi sotto zero.