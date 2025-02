Nataly Quintanilla scomparsa a Milano, la sua capa: “Non si è presentata a lavoro, era strano e ho denunciato” La capa di Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, la 40enne scomparsa il 24 gennaio a Milano, ha raccontato a Fanpage.it di aver denunciato la sparizione della donna quando lei non si è presentata al lavoro: “Ci doveva essere per forza stato un problema perché era una persona talmente precisa e affidabile che una tale mancanza era troppo strana e mi preoccupava”. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nataly Quintanilla

"Era una persona affidabile, dolce, serena, presente, attenta. Noi non l'abbiamo mai vista turbata", così la sua datrice di lavoro ha descritto a Fanpage.it Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, la 40enne residente a Milano che ormai dal 24 gennaio risulta scomparsa. La donna, di origine salvadoregna, lavorava come baby sitter presso una dottoressa, che è stata la prima a dare l'allarme dopo che Quintanilla non si è presentata sul posto di lavoro: "Ho denunciato dopo neanche 48 ore, eravamo molto legati a lei. Ci doveva essere per forza stato un problema perché era una persona talmente precisa e affidabile che una tale mancanza era troppo strana e mi preoccupava".

"Sapeva che mio figlio aspettava lei per rientrare a casa, non era da lei non presentarsi – continua la sua responsabile – era una persona molto precisa sul lavoro: la conosciamo dai primi di settembre ed era già da mezzo anno che stava con noi tutti i giorni".

E riguardo all'ipotesi che Quintanilla avesse avuto pensieri negativi nell'ultimo periodo, avanzata dal compagno Pablo Gonzalez Rivas, la dottoressa precisa: "Noi non l'abbiamo mai vista turbata, è sempre stata solare, serena, rassicurante, affidabile, precisa, attenta, dolcissima con i bimbi. Non urlava mai. Era una persona che si preoccupava di avvertirmi anche solo dell'eventualità che avrebbe potuto fare ritardo. Io mi sono mossa non perché lei era turbata o fossi a conoscenza di qualcosa, ma perché la sua sparizione non era coerente con il suo carattere".

Jhoanna Nataly Quintanilla Valle risulta scomparsa da due settimane. Il compagno ha raccontato che la donna era uscita di casa la sera del 24 gennaio, portando con sé due valige, il bancomat e i documenti. Una versione che però non ha trovato riscontro nei video delle telecamere di sorveglianza della zona. L'uomo, ora indagato per omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere, è stato sentito oggi dai pm e si è avvalso della facoltà di non rispondere. La Procura ha quindi disposto un fermo e domani, sabato 8 febbraio, si terrà l'interrogatorio di convalida davanti al gip.

(Ha collaborato Chiara Daffini)