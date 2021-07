Nascondeva in un box mezza tonnellata di hashish, ma è stato scoperto dalla polizia e arrestato. Ieri sera i poliziotti della squadra mobile di Milano hanno infatti arrestato un 59enne con l'accusa di traffico di sostanza stupefacenti. Gli agenti lo hanno fermato per un controllo proprio mentre stava guidando la sua auto e si trovava sulla tangenziale Est all'altezza dello svincolo per Cormano.

Trovati 470 chili di hashish per un valore di un milione di euro

Dalla perquisizione è emerso che l'uomo nascondeva un involucro di hashish. Subito dopo è stato perquisito anche un box in uso all'uomo in via Natta e lì sono stati trovati e sequestrati 470 chili di hashish. Sulla base delle indagini delle forze dell'ordine, la droga trovata aveva un valore di circa un milione di euro. L'uomo è stato arrestato più volte per reati simili.

Nel suo appartamento trovati altri seimila euro

Nelle ultime settimane era sotto l'attenzione della squadra mobile guidata da Marco Calì. Oltre alla droga trovata nel box, gli agenti hanno poi perquisito il suo appartamento. All'interno dell'abitazione sono stati trovati altri seimila euro in contanti probabilmente proventi dell'attività illecita. Il 59enne, di origini calabresi, è stato quindi portato in carcere.

A Milano un 43enne arrestato tre volte in cinque anni

L'episodio ricorda quanto avvenuto lo scorso gennaio quando un uomo di 43 anni è stato arrestato per la terza volta in cinque anni. L'uomo, arrestato nel 2017 e poi nel 2018, è stato arrestato nel 2021 dopo che è stato fermato da un posto di blocco della polizia mentre rientrava nell'abitazione della madre. Il 43enne è stato trovato con 1.200 euro in contanti. Nel suo appartamento sono stati trovati 3,7 chili di cocaina, un panetto da un etto di hashish e un revolver calibro 38 special oltre a 43 proiettili.