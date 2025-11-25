Nasconde il cadavere della madre e si traveste per la pensione, nessuno aveva denunciato la scomparsa della donna

Nessuno aveva denunciato la scomparsa di Graziella Dall’Oglio, l’anziana trovata morta in casa a Borgo Virgilio (Mantova). Suo figlio avrebbe nascosto il suo cadavere in un armadio per poter continuare a incassare la sua pensione.

Per anni un infermiere di 57 anni di Borgo Virgilio (in provincia di Mantova) avrebbe tenuto nascosto il cadavere di sua madre, Graziella Dall'Oglio, per poter continuare così a intascare la sua pensione. Stando a una prima valutazione degli investigatori che si stanno occupando del caso, la donna potrebbe essere deceduta già nel 2022, quando aveva 82 anni, ma solo l'esame autoptico potrà stabilire con certezza la data della sua morte. Quel che è certo è che, come appreso da Fanpage.it, in tutto questo tempo nessuno aveva mai denunciato la scomparsa di Dall'Oglio.

Il travestimento

La vicenda ha avuto inizio lo scorso martedì 11 novembre, quando una persona dai connotati "apparentemente femminili" si era presentata presso l'ufficio anagrafe di Borgo Virgilio per rinnovare la carta d'identità, ormai scaduta da qualche mese. Le telecamere di sorveglianza l'avevano ripresa avvicinarsi alla struttura camminando con una borsa su una mano e un bastone sull'altra, mantenendo comunque un passo sostenuto. Una volta consegnate le fototessere all'addetta allo sportello e firmata la pratica, si era allontanata.

Ad accorgersi che qualcosa non andava era stata proprio l'impiegata. Quella persona ritratta nella fototessera non sembrava avere 85 anni e alcuni dettagli, come il collo, la voce bassa e qualche pelo sul viso, avevano sollevato in lei alcuni dubbi. Così, dopo aver contattato la polizia locale, aveva invitato quella persona a ripresentarsi presso il suo sportello per altri documenti da firmare.

La scoperta del cadavere di Dall'Oglio

La fototessera di Graziella Dall’Oglio

La mattina di mercoledì 19 novembre, però, quella persona all'ufficio anagrafe si è imbattuta proprio nella polizia locale. Gli agenti hanno scoperto che in realtà era un uomo di 57 anni che portava una parrucca, che vestiva abiti femminili e si era truccata con pesante fondo tinta per provare ad assomigliare a sua madre, Graziella Dall'Oglio, alla quale era scaduta la carta d'identità.

Su disposizione della Procura di Mantova, gli investigatori hanno controllato l'abitazione dell'infermiere disoccupato e, in un armadio del locale lavanderia, hanno scoperto un involucro di grosse dimensioni composto da due sacchi a pelo. Una volta aperto, al suo interno è stato trovato il cadavere mummificato dell'anziana avvolto in più strati di lenzuola. Il corpo è stato trasportato all'ospedale Carlo per l'autopsia, che dovrà stabilire cause e data del decesso.

Accertamenti sulla somma che il 57enne avrebbe percepito senza averne diritto

Intanto, il 57enne è stato denunciato per occultamento di cadavere, truffa ai danni dello Stato, sostituzione di persona e falso in atto pubblico. L'uomo, infatti, non avrebbe dichiarato il decesso della madre per poter continuare così a percepire la sua pensione mensile, comprensiva pure della reversibilità della pensione del padre deceduto anni prima.

Come appreso da Fanpage.it, non è ancora chiaro da quanto tempo il 57enne avrebbe continuato a percepire indebitamente la pensione della madre. Gli accertamenti dell'Inps, per quantificare l'esatto importo che avrebbe incassato, sono ancora in corso e non è certo d'aiuto il fatto che nessuno avesse mai denunciato, o solo segnalato, la scomparsa di Dall'Oglio.