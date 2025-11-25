Il video dell’uomo che si è travestito per sembrare la madre morta e intascare la pensione: la truffa durata 3 anni

Il video dell’uomo di 57 anni che è stato arrestato perché ha finto di essere la madre per tre anni: si è travestito da donna per assumere le sembianze della madre.

Un frame del video dell’uomo che si è travestito dalla madre

Un'andatura sostenuta, un bastone, abiti femminili, una parrucca, qualche gioiello e un filo di trucco: è così che un uomo ha provato a portare avanti una truffa ai danni dello Stato fingendosi la madre morta da tre anni. L'episodio è avvenuto a Borgo Virgilio, un comune della provincia di Mantova. Alcune telecamere di sorveglianza, installate nella zona, hanno ripreso il momento esatto in cui il 57enne è entrato negli uffici Anagrafe del Comune per richiedere il rinnovo della carta d'identità. A comprendere che qualcosa non andasse, un'impiegata comunale insospettita dalla voce baritonale e dai peli su collo e mento.

È stata lei ad allertare le forze dell'ordine, che poi hanno avviato un'indagine. Hanno scoperto che la donna era arrivata in Comune con l'auto pur non avendo la patente. L'hanno nuovamente convocata e, quando è arrivata negli uffici, si è ritrovata davanti diversi agenti della locale. In quel momento, ha deciso di dire la verità. Gli agenti hanno così identificato l'uomo: è un 57enne, ex infermiere, disoccupato che avrebbe finto di essere la madre morta nel 2022, all'età di 82 anni, per intascarsi la pensione. Gli investigatori hanno poi perquisito la casa e fatto la macabra scoperta. La madre era tenuta mummificata in due sacchi a pelo nascosti in una stanza, vicino a un armadio della lavanderia. Il 57enne avrebbe tolto i liquidi con una siringa per evitare che si decomponesse ed emanasse cattivi odori.

L'uomo è stato arrestato dalla polizia locale e dovrà rispondere di diverse accuse: occultamento di cadavere, truffa ai danni dello Stato, sostituzione di persone e falso in atto pubblico. Sul caso indagano anche i carabinieri del nucleo investigativo di Mantova. Sul corpo della donna sarà eseguita l'autopsia per comprendere quali siano state le cause della morte.