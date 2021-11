Nasconde 40mila sterline nei fustini dei detersivi e nell’aspirapolvere: scoperto in dogana Un uomo è stato multato per non aver dichiarato, durante i controlli in dogana a Como, che stava trasportato del denaro: in totale sono state trovate quasi 40mila sterline. Il denaro era nascosto nei fusti dei detersivi e anche in un aspirapolvere. L’uomo ha dovuto così pagare una sanzione di oltre cinquemila euro.

I soldi trovati nei detersivi (Fonte: Guardia di Finanza)

Ha nascosto quasi quarantamila sterline nei fusti dei detersivi: a scoprirlo, nella giornata di oggi venerdì 5 novembre, è stata la guardia di finanza, insieme ai funzionari dell'Agenzia della dogana e dei monopoli, durante i consueti controlli alla dogana di Como. L'uomo è stato fermato al valico autostradale di Como-Brogeda. Non avendo dichiarato il denaro che stava trasportando, ha dovuto pagare una sanzione pecunaria.

La perquisizione dell'auto

Stando a quanto riportato in una nota stampa, l'uomo aveva dichiarato di non avere nulla con sé. Il suo atteggiamento però avrebbe insospettito i militari della guardia di finanza e i funzionali dell'agenzia dogana e monopoli che così hanno deciso di controllare meglio l'auto sulla quale l'uomo viaggiava. Nella sua valigia e in alcuni scatoloni, in cui vi erano dei detersivi e altri prodotti per la pulizia, sono stati trovati pacchetti di banconote nascosti dentro i fusti del detersivo in polvere.

Ha pagato una multa di oltre 5mila euro

Altro denaro era stato nascosto anche in un aspirapolvere. In totale sono state trovate 38.400 sterline inglese che sarebbero pari a circa 45mila euro. L'uomo è stato accusato di aver violato l'obbligo di dichiarazione valutaria. È stato ammesso all'oblazione immediata e ha dovuto pagare una multa di 5.308 euro.

Un uomo nasconde 31mila euro sotto la camicia

Il caso ricorda quanto accaduto già un anno fa: un uomo era stato fermato al confine con la Svizzera e trovato con 31mila euro sotto la camicia. In questo caso però le Fiamme Gialle, insospettite dal fatto che l'uomo non aveva redditi tali da poter giustificare queste cifre, lo avevano denunciato e avevano richiesto la perquisizione dell'abitazione. Qui erano state trovate pietre e monete preziose. L'uomo non aveva mai dichiarato nulla che potesse giustificare questi beni e per questo motivo era stato denunciato per riciclaggio e contrabbando.