Motociclista si schianta con un’auto all’altezza di un incrocio, muore il 46enne Angelo Maugeri Angelo Maugeri ha perso la vita nel pomeriggio di sabato 23 marzo in seguito a un incidente con la sua moto nel Cremonese. Lievemente ferita la 19enne alla guida dell’auto centrata dalla moto del 46enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un 46enne di Cornate d'Adda (in provincia di Monza e della Brianza) è deceduto nel pomeriggio di ieri, sabato 23 marzo, in seguito a un incidente stradale in motocicletta nel Cremonese. Si chiamava Angelo Salvatore Maugeri e con la sua Kawasaki stava percorrendo la strada Provinciale 90 in direzione Cassano d'Adda. Giunto a un incrocio, però, si è schiantato contro la parte frontale sinistra di una Volkswagen Polo guidata da una ragazza di 19 anni che si era appena immessa in carreggiata. Il motociclista 46enne è sbalzato per circa 10 metri, perdendo la vita all'impatto con l'asfalto. La giovane automobilista è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Treviglio.

L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 13 di sabato 23 marzo, alle porte di Rivolta d'Adda, nel Cremonese. Maugeri stava viaggiando in direzione Cassano d'Adda, quando si è ritrovato di fronte una Polo all'altezza dello svincolo per Casirate. Condotta da una 19enne cremasca, l'auto si sarebbe immessa finendo per essere centrata dalla Kawasaki.

L'impatto è avvenuto tra la moto e la ruota anteriore sinistra dell'utilitaria. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Crema si sono occupati di effettuare i rilievi del caso e ora dovranno chiarire le cause e la dinamica dell'incidente. Quello che è apparso evidente è che lo schianto è stato particolarmente violento, tanto che Maugeri è stato sbalzato per quasi 10 metri.

Leggi anche Auto travolge una moto a un incrocio nel centro di Milano: morto un 48enne

Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorritori, per il motociclista 46enne non c'è stato altro da fare che constatare il decesso. La 19enne alla guida della Polo, invece, è stata assistita prima sul posto, perché in stato di choc, poi trasportata con l'ambulanza al vicino ospedale di Treviglio, poiché pare abbia riportato alcune ferite lievi.