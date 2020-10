in foto: Carlo Migliorati (Linkedin)

Lutto nel mondo dell'imprenditoria bresciana e non solo: è morto, all'età di 63 anni, Carlo Migliorati. L'imprenditore era lo storico patron dell'azienda Fly flot, brand di calzature famoso in tutto il mondo la cui sede principale si trova a Calvisano, in provincia di Brescia. Migliorati è morto a causa di un male incurabile che lo aveva colpito tempo fa. Dal 2011 era il direttore amministrativo dell'azienda, mentre la guida era stata assunta nel 2013 da una delle figlie dell'imprenditore, Alice, tuttora a capo del gruppo. I funerali dell'imprenditore si terranno nel pomeriggio di domani, mercoledì 14 ottobre, nella chiesa parrocchiale di Calvisano: la salma di Migliorati, che al momento si trova nella camera ardente allestita nella sede dell'azienda in via Isorella, sarà poi tumulata nel locale cimitero.

L'azienda di calzature è stata fondata nel 1985: il marchio è noto in tutto il mondo

Profondo il cordoglio del mondo imprenditoriale bresciano per la scomparsa di Migliorati, che lascia la sua numerosa famiglia: la madre, la moglie, i tre figli, i nipoti, le sorelle e i fratelli. Il marchio Fly Flot era stato fondato da Carlo Migliorati proprio assieme ai fratelli nel 1985, assieme alle famiglie Nodari e Visentin. L'azienda è un esempio di impresa a conduzione famigliare, colonna vertebrale del sistema produttivo italiano. Nel corso degli anni ha delocalizzato una piccola parte dell'attività in Moldavia, dove viene cucito a mano un 5 per cento dei prodotti. Fly flot è l'azienda leader in Italia per quanto riguarda la produzione e commercializzazione di zoccoli, ciabatte, pantofole e calzature comode: il fatturato si aggira attorno ai 20 milioni di euro.