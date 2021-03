È morto l'ex sindaco di Milano Carlo Tognoli: ha perso la sua battaglia contro il Covid a 82 anni. In tanti lo ricorderanno per essere stato oltre che il primo cittadino del capoluogo lombardo, anche più volte ministro, deputato e eurodeputato. Non solo uomo politico, ma anche un importante giornalista.

Ha guidato palazzo Marino dal maggio 1976 al dicembre 1986 passando alla storia per essere stato il più giovane sindaco della città: a capo della giunta arriva dopo un periodo da assessore all'Assistenza e Sicurezza Sociale, poi al Demanio e al Patrimonio e infine ai Lavori Pubblici. Ma il suo debutto in politica lo fa nel 1958 quando si iscrive al Partito Socialista Italiano mentre in parallelo portava avanti una carriera in un'azienda farmaceutica. Prima di dedicarsi completamente alla vita da sindaco e deputato. Per lui le porte di Montecitorio si aprirono con le elezioni del 2 luglio 1987 ricoprendo anche fino al 1992 la carica di ministro per i Problemi delle Aree Urbane nei governi Goria e De Mita. Per poi essere scelto anche da Andreotti come ministro del Turismo e dello Spettacolo.

Tra i primi ad annunciare la sua morte l'ex assessore e storico socialista milanese Franco D'Alfonso: "Una perdita gravissima per tutti noi, per Milano e personalmente per me e ciascuno di noi. È morto Carlo Tognoli".