in foto: Nadia Riva (Facebook)

Nadia Riva, nome e volto storico del movimento femminista milanese e non solo, è morta ieri a Milano. Nel 1981, al piano terra di un palazzo occupato in via Morigi aveva fondato, assieme a Daniela Pellegrini, il "Circolo culturale e politico delle Donne Cicip & Ciciap". Un luogo nato "dal desiderio di tener viva quella possibilità di incontro e relazione che è pratica politica delle donne, quella che può dare senso e concretezza alle molteplici diversità delle donne e delle loro vite, terreno e spazio le possibilità di consapevoli libertà femminili", si legge sul sito.

Il circolo era diventato un luogo di incontro per molte donne, "un originale crogiolo del femminismo milanese" come ha ricordato in un post su Facebook la Casa delle donne di Milano: "Molte tra noi hanno trascorso lì momenti indimenticabili dove la politica si intrecciava con la vita – hanno scritto le attiviste sui social -. Per questa sua ‘impresa’ le siamo grate e con il nostro impegno proseguiremo quella passione di libertà che Nadia ci ha indicato".

Nomade nel mondo e nei pensieri, femminista al cubo

Sul sito del circolo Cicip&Ciciap Nadia Riva, chiamata "femminista al cubo", veniva definita come una "nomade nel mondo e nei pensieri". Fu lei, arrivata a Milano, a proporre a Daniela Pellegrini di creare uno "spazio apparentemente informale dove l’incontrarsi delle donne creasse consapevolezza di sé ed aprisse loro strade insospettabili". Le due donne avevano ideato e pubblicato anche una rivista: "Fluttuaria, segni di autonomia nell’esperienza delle donne". Una tra le più significative e autorevoli figure del femminismo italiano, Lea Melandri, l'ha ricordata così: "Cara Nadia, ci mancherai. Eri così intelligente e spiritosa che anche litigare con te era un piacere".