Morta l’autrice tv Samanta Chiodini: raccontava storie di donne che come lei lottano contro il tumore È morta a 49 anni Samanta Chiodini: la produttrice tv stava lottando contro un tumore. La sua malattia l’aveva raccontata nel podcast “Tits up!”, letteralmente “petto in fuori”.

A cura di Giorgia Venturini

Si è spenta all'età di 49 anni Samanta Chiodini, a tempo la produttrice tv stava lottando contro un tumore. La sua malattia l'aveva raccontata nel podcast "Tits up!", letteralmente "petto in fuori". Nei suoi ultimi lavori, realizzati in collaborazione con la Fondazione Airc, augurava "coraggio e buona fortuna a tutte per arrivare magari al giorno in cui qualche donna potrà dire al suo bambino ‘C'era una volta il tumore'". Raccontava storie di donne che come lei lottano contro il tumore al seno.

Una carriera a fianco anche di Fabio Fazio e Gerry Scotti

La sua è stata una lunga carriere come produttrice tv: ha lavorato con Fabio Fazio a Che Tempo che fa e con Gerry Scotti a Caduta Libera. E ancora: è stata al fianco di Piero Maranghi ad Almanacco di bellezza su Classica Tv, e molti altri programmi. E proprio il direttore ed editore di Sky Classica Hd Maranghi ha raccontato che Samanta ha affrontato la malattia "sempre in piedi, sempre libera". Del resto lei ha non ha mai smesso di lavorare, anche negli ultimi giorni. Il direttore, come riporta La Repubblica, ha raccontato che si erano sentiti dieci giorni fa: chiedeva un posto dove andare a mangiare a Firenze. Mentre nell'ultimo messaggio mi scriveva ‘Adesso mi metto in riga e facciamo Pasolini'". Samanta Chiodini stava infatti lavorando un su podacast per il centenario di Pierpaolo Pasolini, da lei ideato e realizzato. Ora verrà realizzato senza di lei, ma a lei sarà dedicato. Tra i suoi lavori, da non dimenticare anche il suo podcast realizzato durante i primi mesi di pandemia. Tanti i progetti e tanta la voglia di lavorare.