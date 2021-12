Moratti: “Lieve diminuzione delle terapie intensive, per ora non riattiviamo l’ospedale in Fiera” “In questo momento abbiamo una leggera diminuzione delle terapie intensive, per cui in questo momento non è necessario riattivarlo”. Lo ha detto oggi la vice presidente della Lombardia, Letizia Moratti.

A cura di Francesco Loiacono

L’ospedale Fiera Milano

Parla di terapie intensive in lieve diminuzione la vice presidente e assessora al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. A margine del brindisi di fine anno con i giornalisti a Palazzo Lombardia, la vice presidente – in queste ultime ore finita al centro anche di indiscrezioni su una sua possibile elezione alla Presidenza della Repubblica -, è stata interpellata sulla possibile riapertura dell'ospedale in Fiera a Milano, al momento utilizzato come hub vaccinale: "In questo momento abbiamo una leggera diminuzione delle terapie intensive, per cui in questo momento non è necessario riattivarlo".

Moratti: Ricoveri sotto controllo

Ieri i ricoveri Covid nei reparti di terapia intensiva in Lombardia sono arrivati a 163, mentre i pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono saliti a 1.257. Stando a quanto dichiarato dalla vice presidente la situazione sul fronte delle terapie intensive è però ritenuta ancora sotto controllo: "La situazione vede la Lombardia in una zona ancora bianca, con contagi che crescono, ma con i ricoveri che riusciamo a tenere sotto controllo – ha spiegato Moratti -. Comunque è un equilibrio difficile da raggiungere, quello tra accelerare sulle terze dosi e su chi non ha ancora completato il primo ciclo e nell'equilibrio non facile tra ricoveri Covid e non Covid".

La Lombardia si trova comunque sulla soglia della zona gialla: i parametri dell'incidenza settimanale di nuovi casi ogni 100mila abitanti e la percentuale di occupazione di posti letto Covid in terapia intensiva sono già oltre i limiti fissati per il cambio di fascia, mentre "resiste" al momento il dato relativo all'occupazione di posti letto Covid nei reparti di area medica. Per sapere se la settimana prossima la Lombardia finirà in zona gialla bisognerà comunque attendere giovedì, ha spiegato questa mattina il presidente Attilio Fontana.