Moratti: “Amici e parenti convincano gli indecisi a vaccinarsi contro il Covid” La vicepresidente e assessora regionale al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, lancia un appello per convincere i dubbiosi a vaccinarsi: “È importante che familiari, amici, colleghi riprendano questo tema, caldeggiando gli indecisi a compiere un gesto che metterà al sicuro innanzitutto loro stessi, poi i loro cari, quindi tutta la comunità lombarda”.

A cura di Ilaria Quattrone

"È importante che familiari, amici, colleghi riprendano questo tema, caldeggiando i dubbiosi e gli indecisi a compiere un gesto che metterà al sicuro innanzitutto loro stessi, poi i loro cari, quindi tutta la comunità lombarda": a lanciare l'appello a vaccinarsi contro il Covid-19 è la vicepresidente e assessora regionale al Welfare Letizia Moratti in un comunicato stampa. Nella nota si legge inoltre che sono 651.834 le dosi di vaccini oggi disponibili in Lombardia.

Moratti: Abbiamo dosi a sufficienza per tutti

"Assicuro ai lombardi che abbiamo dosi a sufficienza per tutti – continua l'assessora – e rilancio quindi l'invito a vaccinarsi. Nel nostro piccolo possiamo aiutare il Paese a una ripresa più vigorosa e sicura". Attualmente hanno prenotato la prima dose 7.557.048 lombardi. Nei centri vaccinali e nelle Agenzie per la tutela della salute sono previste oltre 170mila somministrazioni per i prossimi tre giorni: "Teniamo alta l'attenzione in questi ultimi dieci giorni di agosto – sottolinea Moratti – per ribadire l'importanza di vaccinarsi: per sé, i propri cari, quanti ci vivono vicini e chi frequentiamo nella vita di tutti i giorni. Gli adolescenti e i giovani hanno recepito con forza il nostro appello, che ripeto per ogni cittadino".

Boom di adesioni tra adolescenti e giovani

Grande adesione soprattutto tra i giovani e i giovanissimi. Tre adolescenti su quattro sono stati vaccinati o hanno prenotato il proprio vaccino: "Più alto sarà il numero di studenti vaccinati, maggiore sarà la possibilità di tornare in presenza o con pochissime limitazioni", ha specificato la vicepresidente. Boom di vaccinazione anche tra i 20 e i 29 anni: ieri erano oltre l'85 per cento, i ragazzi che hanno prenotato il vaccino o ricevuto la prima dose. L'obiettivo di Regione rimane quello di garantire un ritorno in classe e nelle università in totale sicurezza.