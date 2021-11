Monza, tenta una manovra da stuntman per sfuggire ai carabinieri: fermato il padre del “finto Lupin” Un 46enne aveva un tasso alcolemico nel sangue sei volte e mezzo oltre il limite, per questo ha provato, con una maldestra manovra da stuntman, a sfuggire ai carabinieri, che l’hanno fermato e denunciato.

A cura di Simona Buscaglia

Poco prima delle tre di notte di venerdì, in Viale Kennedy di Besana in Brianza, un 46enne residente a Cassago Brianza, a bordo della sua Peugeot 307 grigia station-wagon, alla vista della paletta sollevata dai carabinieri per intimargli l’alt, ha tentato una maldestra manovra da ‘stuntman' per imboccare la rotatoria contromano ma si è schiantato contro diversi cartelli stradali. L’uomo poi, nonostante le condizioni precarie dell'auto dopo con lo scontro, con il motore fumante e la carrozzeria ammaccata, ha provato a continuare la sua corsa senza successo. In Via Piave infatti è stato raggiunto dai militari. L'autista è risultato poi essere il padre del ragazzo che aveva tentato qualche settimana fa il furto in oratorio imitando "Lupin". Il ragazzo aveva atteso infatti i rintocchi delle campane per spaccare i vetri del bar dell’oratorio e mettere a segno il suo furto. Una volta uscito aveva chiamato i carabinieri inscenando di essere rimasto vittima di un’aggressione. I militari lo hanno però scoperto ed era scoppiato a piangere, dicendo di aver imparato la tecnica dal famoso ladro della tv Lupin.

Il padre del finto Lupin aveva un tasso alcolemico sei volte superiore al limite

Una volta fermato il 46enne, palesemente ubriaco ha insultato e minacciato più volte i carabinieri. L'uomo è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti ed è risultato avere un tasso alcolemico nel sangue sei volte e mezzo oltre il limite consentito. Dopo alcune verifiche l'uomo è risultato essere un pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, anche in materia di armi, e per lui è scattata la denuncia per guida in stato d’ebbrezza e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale oltre al ritiro della patente di guida.