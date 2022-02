Molestie alla figlia 13enne dell’amico: condannato a quattro anni È stato condannato a quattro anni per atti sessuali nei confronti di una minorenne, figlia di un amico. I fatti contestati sarebbero avvenuti a luglio 2019: l’avrebbe baciata e palpeggiata.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato condannato a quattro anni per atti sessuali nei confronti di una minorenne: la sentenza è stata emessa oggi, mercoledì 23 febbraio, dal tribunale di Bergamo. I fatti contestati sarebbero avvenuti a luglio 2019 quando l'imputato aveva 38 anni e la ragazzina appena tredici. L'uomo era amico del padre dell'adolescente. Ai giudici ha raccontato di averla "abbracciata come se fosse una nipote, c'è stato uno strusciamento delle guance". Durante la lettura della sentenza erano presenti sia l'imputato che la ragazza i suoi genitori.

Le molestie avvenute nel 2019

L'episodio contestato risale al 2019: l'uomo era con la sua e la famiglia della 13enne. A un certo punto i due si sono ritrovati sul balcone di una baita. La ragazzina aveva raccontato al padre che il 38enne l'aveva baciata e palpeggiata. Dopo l'episodio, l'imputato aveva telefonato all'amico per chiarire la situazione. Una volta appresa la notizia, la madre dell'adolescente è andata in casa dell'uomo per urlargli contro. Dopodiché la famiglia ha deciso di sporgere la denuncia dando così inizio al processo e arrivando alla condanna in primo grado.

Milano, 25enne accusato di molestie su 4 bambine

Solo ieri c'è stata un'altra condanna nei confronti di un altro uomo accusato anche lui di aver molestato delle minorenni. Si tratta di un 25enne, per il quale è stata richiesta una condanna di solo un anno per le molestie nei confronti di quattro bambine tra i cinque e i nove anni avvenute in un maneggio in provincia di Milano. Al termine della requisitoria, il pubblico ministero ha chiesto la concessione dell'attenuante della "particolare tenuità del fatto" scatenando così l'ira delle famiglie e parti civili.