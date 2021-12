Molestava e violentava la madre di 85 anni: condannato a quattro anni e quattro mesi Un uomo è stato condannato a quattro anni e quattro mesi di carcere con l’accusa di aver violentato e molestato l’anziana madre: la condanna è arrivata dal tribunale di Como.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione: un uomo di 59 anni è stato accusato di violenza sessuale nei confronti della madre, una donna di 85 anni. A denunciarlo era stata proprio l'anziana. Il figlio si era trasferito a casa della 85enne ad agosto 2019. Più volte aveva molestato la madre fin quando, sei mesi dopo, la donna aveva deciso di presentarsi negli uffici della squadra mobile di Como.

Le violenze subite dall'anziana donna

Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Giorno", la donna è stata costretta a vivere un incubo per diverso tempo: l'uomo avrebbe strofinato le parti intime sulla donna, avrebbe simulato rapporti sessuali e l'avrebbe toccata. Quando l'anziana riusciva a imporgli di smetterla, l'uomo si allontanava. Una tregua che però durava solo due o tre giorni. La donna alla fine ha deciso di sporgere denuncia e chiesto aiuto. Il figlio è stato allontanato dalla madre. Il giudice dell'udienza preliminare di Como, Carlo Cecchetti, ha deciso di condannarlo con rito abbreviato a quattro anni e quattro mesi di carcere.

La condanna a quattro anni e quattro mesi

Alle accuse della madre – che adesso vive in una casa di riposo – sono state aggiunte l'aggravante di aver abusato delle condizioni di convivenza della vittima e quella di recidiva specifica: l'uomo era infatti stato già condannato, per gli stessi fatti, nel 2011. Prima della sentenza, il giudice avrebbe anche disposto una perizia di mente, ma lo psichiatra ha affermato che l'uomo fosse sano di meno e consapevole dei gesti che commetteva. Per questo motivo, non è stato previsto alcuno sconto di pena.