Minaccia, pedina e si apposta sotto casa dell’ex compagna: arrestato Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Bergamo perché accusato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna: l’ha minacciata e pedinata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di martedì 16 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Bergamo hanno arrestato un uomo di 52 anni, residente a Bergamo, per atti persecutori. La vittima è una donna di 51 anni, anche lei residente a Bergamo, che dopo aver chiuso la relazione, ha subito diversi pedinamenti e appostamenti sotto casa da parte dell’ex compagno. Quest'ultimo l'ha minacciata più volte di fare del male a lei e a suo figlio se non fossero tornati insieme.

L'ex fidanzato aveva atteggiamenti aggressivi anche durante la relazione

Dopo l’ennesimo appostamento sotto casa, la 51enne ha deciso di andare dai carabinieri per sporgere denuncia: ha raccontato che, anche durante la relazione, l'uomo aveva avuto atteggiamenti aggressivi. L'ex aveva poi chiesto perdono promettendo che non si sarebbe più comportato in quel modo.

Fermato attraverso l'istituto dell'arresto in flagranza differita

I militari hanno poi analizzato alcune chat e notato che emergevano chiaramente atteggiamenti persecutori nei confronti dell'ex. Si sono quindi attivati per rintracciarlo: dopo averlo individuato, lo hanno arrestato immediatamente usufruendo dello strumento dell'arresto in flagranza differita introdotto con le ultime modifiche alla normativa del Codice rosso.

Il giudice per le indagini preliminari ha poi disposto la custodia cautelare agli arresti domiciliari.