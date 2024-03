Minaccia con un’ascia un vigile che spara un colpo a terra: arrestato Un uomo di 47 anni avrebbe minacciato un agente della polizia locale con un’ascia: è successo a Bergamo. Per fermarlo, il poliziotto avrebbe esploso un colpo di pistola a terra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di 47 anni ha minacciato un agente della polizia locale con un'ascia. L'episodio si è verificato nella giornata di ieri, giovedì 14 marzo, a Bergamo e precisamente in via dei Prati (quartiere di Campagnola) alle 12.40. Il 47enne lo avrebbe fatto con l'intenzione di sfuggire all'arresto: per fermarlo, il poliziotto avrebbe fatto esplodere un colpo di pistola sul terreno.

La difesa del 47enne: L'ascia l'avevo usata per tagliare la legna

A quel punto, l'aggressore si sarebbe arreso ed è stato arrestato. Adesso dovrà rispondere dell'accusa di resistenza a pubblico ufficiale aggravata dall'uso dell'arma. Nella mattinata di oggi, venerdì 15 marzo, si è svolta un'udienza in Tribunale: "L'ascia l'avevo utilizzata per tagliare la legna e accendere il fuoco per cucinare il pranzo. Quando il vigile mi ha detto di mettermi in ginocchio, l'ho fatto senza minacciare nessuno e senza fare resistenza", ha affermato.

Convalidata la misura cautelare in carcere

Il giudice Roberto Palermo ha deciso di convalidare la misura cautelare in carcere. Sembrerebbe che l'imputato fosse uscito da un istituto penitenziario proprio a dicembre.

Dagli accertamenti è emerso che lo scorso 8 marzo è stato arrestato perché trovato in possesso di cinquanta grammi di hashish. Il Tribunale, all'epoca, aveva disposto il divieto di dimora nella Bergamasca. Una disposizione che l'uomo non avrebbe rispettato.