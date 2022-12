Minaccia clochard con un martello e tira bottiglie di vetro contro gli agenti, arrestato Un trentenne è stato arrestato dopo aver minacciato alcuni clochard con un martello e tirato delle bottiglie di vetro contro gli agenti. A intervenire sono stati alcuni poliziotti che pattugliavano il centro in borghese.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un trentenne è stato fermato per vie del centro di Milano con un grosso martello in mano. A intervenire sono stati alcuni agenti di polizia in borghese che lo avevano visto minacciare con l'arnese alcuni senzatetto che aveva incrociato per strada. Avvicinato dai poliziotti, ha iniziato a lanciargli contro alcune bottiglie di vetro. Portato in Questura, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.

Le minacce ai clochard e l'arresto

L'arresto è avvenuto in zona Largo Augusto, intorno alle 18:45 di ieri, venerdì 30 dicembre. Alcuni agenti in borghese che stavano pattugliando quelle vie lo avevano visto quell'uomo avvicinarsi più volte ai senzatetto che incontrava lungo il suo cammino minacciandoli con il martello che portava con sé. Si trattava di un 31enne di origini egiziane che, si è scoperto più avanti, ha dei precedenti penali alle spalle.

I poliziotti, che viaggiavano su una volante, sono intervenuti su richiesta del commissariato che avevano ricevuto una segnalazione. L'uomo, infatti, era stato visto inveire contro alcuni clochard seduti su una panchina. Quando si è accorto che gli agenti gli si stavano avvicinando, ha iniziato a lanciargli contro alcune bottiglie di vetro. Non ha colpito nessuno ma, una volta immobilizzato, è stato portato in Questura, dovrà comunque rispondere all'ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Il 20enne che ha sparato alla metropolitana di Milano

Sempre ieri pomeriggio, un ragazzo di vent'anni è stato fermato lungo la metropolitana milanese dopo che aveva sparato alcuni colpi con un'arma da fuoco. Perquisito, è stato trovato in possesso di 48 colpi a salve, 100 euro in contanti, un bilancino di precisione e circa 50 grammi di hashish. Ai militari ha raccontato di aver litigato con alcuni suoi amici e di aver sparato per intimidirli.