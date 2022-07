Minacce ed estorsioni a un disabile alla mensa dei poveri a Milano, tre arresti Anno da incubo per un disabile 52enne che lavora come volontario a una mensa dei poveri milanese: per mesi e mesi è stato minacciato e derubato da tre frequentatori.

Per un anno gli hanno estorto denaro. E ancora minacce, aggressioni. La vittima è un disabile 52enne che opera come volontario alla mensa dei poveri di una parrocchia milanese (zona Sempione). Ad accorgersene e a dare l'allarme, il convivente dell'uomo che lo ha sentito parlare al telefono con loro. Sì, perché le intimidazioni avvenivano anche al di fuori del posto di lavoro. Dopo la denuncia alla polizia, sono stati arrestati tre uomini che frequentano la mensa: si tratta di un 27enne romeno, di un 25enne palestinese e di un 44enne marocchino, accusati di estorsione aggravata.

La pensione di invalidità

Ai tre uomini, il 52enne aveva confidato di percepire una pensione di invalidità. Così sono iniziate le prime richieste estorsive, dal luglio 2021. Piccole somme, inizialmente, che crescevano sempre più. Finché non è scattata l'operazione di polizia, per catturare i tre in flagrante. Il primo è stato catturato in piazza Napoli, mentre gli venivano consegnati 200 euro. Gli altri due dentro il parco Sempione, pochi giorni dopo: stavolta, la richiesta era di ben 400 euro.

Aumentano i poveri a Milano

Intanto nel capoluogo lombardo, secondo gli ultimi dati di Caritas e Progetto Arca, alla distribuzione dei pacchi alimentari si presentano persino più persone. Si stimano punte di incremento fino al 30 per cento, dalle 105 famiglie assistite nel 2019 alle 273 di adesso. Negli ultimi due anni, l’utenza è passata da 280 a 859 persone e i pacchi viveri distribuiti sono saliti da 895 a 2.322. È l'effetto pandemia, che ha colpito in pieno volto chi vivacchiava con lavori saltuari e contratti a tempo.