Minacce di morte e fucili, le liti tra nuora e suocera per l’eredità: “Vedrai che fine ti faccio fare” I carabinieri di Seregno (Monza Brianza) hanno sequestrato un piccolo arsenale casalingo, custodito da una 85enne in forte lite con la nuora. Dietro la faida familiare, ragioni di natura ereditaria.

"Vedrai che fine ti faccio fare". E ancora. "Di te non saprà più niente nessuno". Ma non c'erano solo astio e pesanti minacce di morte, tra una donna e sua suocera. C'erano anche dieci fucili, carabine varie, una pistola e svariate munizioni: eredità dell'uomo di casa appena scomparso, figlio dell'una e marito dell'altra, che in questa situazione poteva diventare in men che non si dica una vera e propria bomba pronta ad esplodere, innescata da un clima familiare ormai del tutto avvelenato. Tutto ora è nelle mani dei carabinieri di Seregno che hanno preventivamente sequestrato il piccolo arsenale casalingo, custodito in un'abitazione brianzola dalla donna 85enne.

Dietro questa faida al femminile, pare, probabili ragioni di natura ereditaria, legate in particolare a un’attività di famiglia. Coinvolta nella lite, a spalleggiare la suocera 85enne nella crociata contro la nuora, anche una cognata.