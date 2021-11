Milano, un uomo girava per la città con una katana: trovato con altre armi in casa Andava in giro con una katana. La Polizia locale di Milano ha intercettato e fermato un 50enne, con dei disturbi e già seguito dalle autorità sanitarie: a casa sua altre armi e un gladio romano.

A cura di Simona Buscaglia

Nei giorni scorsi il Nucleo Emergenza Sociale della Polizia locale ha rintracciato un uomo, segnalato alla Centrale operativa, che era stato notato mentre camminava in via Desenzano, nel Municipio 7, a Milano, armato di una katana, una spada giapponese, e un cappello da cow-boy.

Perquisito l'appartamento dell'uomo: trovati anche un gladio romano e altre armi

Visto il soggetto potenzialmente pericoloso, la Polizia locale ha poi perquisito l'appartamento del cinquantenne milanese. Durante la perquisizione è emerso il disagio psicologico dell'uomo, e sono state trovate oltre alla katana, un gladio romano con lama affilata e altre armi, come ad esempio una fionda, tutte prive del porto d'armi necessario. Da ulteriori indagini è emerso che la persona fermata era conosciuta nel quartiere ed era già seguita dalle autorità sanitarie. Gli agenti lo hanno convinto a recarsi in pronto soccorso volontariamente per una verifica sulla terapia in corso che proseguirà a domicilio. La situazione verrà monitorata dalla Polizia locale per evitare nuovi episodi come quello dei giorni scorsi.

Trovato con un arsenale di armi: arrestato

Il fatto di oggi avviene pochi giorni dopo un'altra scoperta delle forze dell'ordine sul mancato porto d'armi. Un uomo è stato infatti trovato con un arsenale di armi lo scorso 18 novembre: cinque kalashnikov, tre pistole e sei bombe a mano. L'uomo, noto per aver partecipato a una rapina a Caronno Pertusella nel 1998 quando rimase ucciso un carabiniere, è stato fermato dagli agenti per un controllo. Considerati i suoi precedenti, le forze dell'ordine avevano deciso di perquisirlo e avevano trovato le armi. Il soggetto è stato arrestato, e accusato di porto e detenzione illecita di armi da guerra e detenzione di armi clandestine.