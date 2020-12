Un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. È successo nel pomeriggio di mercoledì 23 dicembre quando, verso le 16, gli agenti l'hanno fermato per un normale controllo. Addosso gli hanno trovato alcune dosi di cocaina ed hashish. Dunque, i poliziotti hanno proseguito la perquisizione nella sua abitazione dove hanno rinvenuto ulteriori dosi di droga, in questo caso eroina, per circa 21 grammi. Il 37enne, cittadino egiziano, è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale in quanto durante l'arresto ha tentato di liberarsi malmenando i poliziotti.

Fermati con un etto di eroina, scagionati: Difficile trovare spacciatori col lockdown

Due persone, un uomo di 44 anni e una donna di 53, entrambi incensurati, sono stati arrestati nei giorni scorsi dalla polizia di Brescia dopo essere stati trovati in possesso di un etto di eroina. L'accusa era di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giudice per le indagini preliminari del capoluogo di provincia, però, li ha scagionati, in quanto durante il lockdown imposto dalla zona rossa, sarebbe stato difficile per loro trovare spacciatori. Le limitazioni imposte agli spostamenti, dunque, non gli avrebbe concesso di muoversi per reperire la sostanza. Il giudice ha stabilito quindi che i due sono accaniti consumatori di droga e non spacciatori, considerando anche la loro fedina penale limpida e un lavoro stabile. "È persuasivo che essi decidessero di incrementare la loro disponibilità per evitare di rimanere sforniti in un momento storico in cui è difficile spostarsi alla ricerca di spacciatori", ha scritto il giudice.