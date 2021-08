Milano, ruba la borsa ad una ragazza ma il fidanzato lo insegue e lo fa arrestare Paura per una ragazza in stazione Centrale a Milano dove, nella serata di ieri, domenica 1 agosto, un diciannovenne l’ha derubata della borsa. Il fidanzato della giovane però l’ha inseguito e bloccato, attendendo l’arrivo delle forze dell’ordine. I poliziotti hanno quindi arrestato il malvivente, un ragazzo di 19 anni.

Rapina una ragazza ma il suo fidanzato lo rincorre e lo blocca

Dopo la rapina, il ragazzo ha cercato di darsela a gambe ma fortunatamente per la giovane il suo fidanzato, che era lì con lei e ha assistito alla scena, si è messo a correre inseguendolo. Dopo poche decine di metri è riuscito finalmente a raggiungerlo e a bloccarlo in attesa che sopraggiungessero gli agenti della polizia, allertati. Dopo pochi minuti, i poliziotti si sono palesati a bordo di una volante. Hanno ammanettato il 19enne, accusato di rapina, e portato in carcere, mentre il ragazzo tornava dalla fidanzata con la borsa in mano.

