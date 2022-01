Milano, ragazza scippata sul bus: lei insegue il ladro e lo fa arrestare Aveva strappato il cellulare dalle mani di una ragazza sul bus dandosi poi alla fuga. Un 30enne pregiudicato però non aveva fatto i conti con la tenacia della giovane, che lo ha inseguito dando il tempo alla Polizia di arrivare per arrestarlo.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Aveva provato a scippare una ragazza ma lei ha inseguito il ladro e lo ha fatto arrestare. Questa la vicenda che ha coinvolto un ragazzo di 30 anni con precedenti, finito in manette domenica sera a Milano, in via Scipione. Il ladro infatti, mentre era su un bus, aveva strappato il cellulare dalle mani della giovane, scendendo dal mezzo e tentando la fuga. La 25enne italiana però non si è arresa, inseguendolo per strada. Le urla della ragazza hanno però allertato i passanti che hanno chiamato la polizia che si è subito messa sulle tracce del 30enne, individuato poco dopo. La giovane lo stava ancora inseguendo.

Ruba il cellulare a una ragazza ma viene fermato da un rider che assiste alla scena

Non è la prima volta che un ladro viene fermato subito dopo il furto. Un fatto simile a quello accaduto ieri, era successo ad aprile dell'anno scorso, sempre a Milano, quando un rider di 37 anni aveva inseguito, bloccato e fatto arrestare un uomo di 27 anni che aveva appena rubato il cellulare a una ragazza. Il 37enne aveva infatti assistito alla scena e aveva voluto così aiutare la vittima. Non è stato però il solo a scattare all'inseguimento del colpevole: con lui si erano infatti aggiunti anche due passanti e tre motociclisti. Furto andato male anche per due giovani che sono stati arrestati a gennaio dell'anno scorso, sempre a Milano, con l’accusa di rapina impropria. Avevano appena scippato del borsello un cittadino, ma, mentre scappavano a piedi inseguiti dalla loro vittima, si erano imbattuti in una pattuglia della polizia che li aveva fermati, restituendo il borsello al legittimo proprietario.