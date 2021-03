È iniziata oggi, lunedì 8 marzo, la vaccinazione contro il Coronavirus per insegnanti e personale della scuola in Lombardia. La Regione ha comunicato che sono già 137.469 le adesioni, su una platea di circa 200mila persone. Non sono però mancati anche in questo caso i disguidi: per un errore del sistema di prenotazione regionale (che ha già causato diversi disservizi per quanto riguarda la vaccinazione degli over 80), nella mattinata di oggi al Museo nazionale della scienza e della tecnologia di Milano, uno dei punti individuati per la somministrazione del vaccino, si sono presentate più persone del dovuto negli stessi slot di orario, creando qualche coda e assembramento di troppo all'esterno.

Le somministrazioni al Museo della scienza e della tecnologia, messo a disposizione dal direttore Fiorenzo Galli dopo l'esperienza col vaccino antinfluenzale, sono state effettuate dal personale dell'ospedale San Giuseppe del Gruppo Multimedica, uno degli attori della sanità privata accreditata che affiancherà le strutture pubbliche nella lotta al virus. "Regione Lombardia ha accolto la nostra candidatura, non solo per la somministrazione del vaccino ma anche per la sua corretta conservazione a basse temperature – ha dichiarato Daniele Schwarz, amministratore delegato del Gruppo MultiMedica -. Siamo dunque lieti di offrire ai milanesi un ulteriore presidio nel centro città, dove potranno sottoporsi gratuitamente alla profilassi contro il nuovo coronavirus".

Al Museo della scienza e della tecnologia saranno vaccinate 500 persone al giorno

Sono circa 500 al giorno le persone che verranno vaccinate fino al 30 aprile, come ha spiegato a Fanpage.it Massimo Calore, il responsabile delle professioni sanitarie del gruppo MultiMedica. La prima settimana sarà esclusivamente riservata agli insegnanti e al personale scolastico. Tanta la soddisfazione per chi questa mattina ha ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca, anche se non manca un pensiero rivolto a chi ancora non è stato vaccinato: "Mi sento privilegiata, i miei genitori non hanno ancora ricevuto il vaccino", ha raccontato la professoressa di un liceo scientifico milanese. Un altro docente ha però sottolineato l'importanza di ricevere il medicinale per chi è a contatto con tanti ragazzi, aggiungendo: "Speriamo di poter tornare in presenza tra un mese". "È stato un anno complicato, un po' caotico, abbastanza difficile", racconta una giovane insegnante di una scuola media di Rozzano (Milano) felice di fare il vaccino.

Vaccinato anche il maestro-assessore Limonta

Tra i docenti che sono stati vaccinati questa mattina al Museo nazionale della scienza e della tecnologia anche Paolo Limonta, assessore all'Edilizia scolastica di Milano: "Sono qua in qualità di maestro – ha detto a Fanpage.it -. Credo che sia molto importante che vengano vaccinati insegnanti e personale della scuola soprattutto in funzione del fatto che le scuole devono riaprire il più presto possibile. Credo sia un errore chiudere le scuole, sono luoghi sicuri, e spero che con questa campagna vaccinale degli insegnanti finalmente le scuole ritornino a essere il cuore pulsante dei quartieri e delle città".

Per accedere alla campagna vaccinale anti-Covid, gli insegnanti dovranno registrare la propria adesione sul portale regionale https://vaccinazionicovid.servizirl.it oppure in farmacia o dal proprio medico di base. In seguito il Servizio sanitario regionale contatterà direttamente i cittadini per comunicare giorno, ora e sede presso cui recarsi. Non sarà possibile presentarsi al Museo (e in altre sedi) senza prenotazione, né chiamare direttamente il gruppo MultiMedica. La seconda dose del vaccino AstraZeneca, il richiamo, sarà somministrata nel giro di circa 12 settimane.

(Ha collaborato Simone Giancristofaro)