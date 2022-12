Milano perde 6 posizioni in un anno per qualità della vita: al primo posto in Italia per criminalità La città di Milano ha perso ben sei posizioni nella classifica della qualità della vita stilata dal Sole24Ore: è all’ottavo posto. Il capoluogo meneghino è inoltre al primo posto nell’indice di criminalità.

A cura di Ilaria Quattrone

All'ottavo posto per qualità della vita (perdendo ben sei posizioni) e al primo per criminalità: è questo quanto emerso dalla classifica stilata dal Sole24Ore sulla città di Milano. Si vive in condizioni peggiori rispetto all'anno scorso e soprattutto meno sicure. La città si posiziona al primo posto nella classifica finale. In totale, nel 2022, sono state fatte 193.749 denunce ogni 5.985,3 abitanti.

Il capoluogo meneghino si conferma al primo posto per furti, furti con destrezza. Passa dal secondo al primo posto per furti in esercizi commerciali. Sempre rispetto allo scorso anno aumentano i furti con strappo e le rapine: la città infatti passa dal terzo al secondo posto. Scala le classifiche per associazione per delinquere dove passa da 44esimo posto al terzo posto. Nel 2022 inoltre raggiunge il quarto posto invece per i reati di danneggiamenti.

Gli altri capoluoghi lombardi

Per quanto riguarda gli altri capoluoghi lombardi troviamo Pavia al secondo posto per furti in abitazione e Varese al secondo posto nella classifica riciclaggio e impiego di denaro e in quella di produzione e traffico. Cremona si posiziona al terzo posto nella classifica degli omicidi da incidente stradale. Per i delitti informatici troviamo la città di Mantova al primo posto.

Milano si posiziona al quarto posto nel settore di Ricchezza e Consumi che comprende il valore aggiunto pro capite (ha una variazione del +4 per cento), il Canone medio di locazione con una variazione del +2,3 per cento e il prezzo medio di vendita con un +5,1 per cento.

È invece al primo posto nel settore Affari e Lavoro dove rispetto all'anno scorso si registra un incremento del 7,3 per cento, è al settimo posto per Demografia e società con un aumento dello 0,4 per cento per l'indice di vecchiaia e un calo del 10,6 per cento per quello che riguarda lo spazio abitativo, è poi al 39esimo per Ambiente e servizi e infine quinto per Cultura e tempo libero.