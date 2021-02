Due uomini sfregiati da tagli sul volto inferti con un coccio di bottiglia, finiti in ospedale, e un arrestato. È il bilancio di una serata di follia a Milano, in zona Maciachini. Le vittime sono due cittadini marocchini. Un 26enne di nazionalità algerina, con precedenti in materia di immigrazione e irregolare, è stato arrestato.

Due uomini aggrediti a colpi di bottiglia per strada a Milano

Le aggressioni sono avvenute nella serata di mercoledì 10 febbraio. La chiamata al 118 Areu arriva alle 21.45 da via Carlo Imbonati. È segnalata una rissa che ha coinvolto un 34enne, un uomo di 43 anni e un 26enne. Sul posto arrivano tre ambulanze. Due uomini vengono portati in codice al pronto soccorso al Niguarda e al Fatebenefratelli. Per loro 15 e 30 giorni di prognosi.

Tagli in faccia senza un apparente motivo

Nel corso della serata, una volante del commissariato Comasina aveva notato un 35enne marocchino camminare sul marciapiede lungo via Imbonati con una ferita al volto. I poliziotti lo hanno fermato e gli hanno chiesto informazioni, alle domande degli agenti l’uomo ha risposto spiegando che aveva avuto un diverbio con il 26enne e quest’ultimo lo aveva colpito.

Poco dopo una volante del commissariato Greco Turro è intervenuta in piazzale Maciachini in merito alla segnalazione di un altro uomo ferito al volto, un marocchino di 43 anni. Anche questo ha riferito agli agenti di essere stato colpito con un coccio di bottiglia al volto. I poliziotti hanno rintracciato l’aggressore in viale Stelvio all’angolo con via Farini con in mano ancora la bottiglia e con una forbicina. Per il 26enne l'accusa è di "deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso"