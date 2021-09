Milano offre sconti a tutti per cinema, teatri e musei: ecco come fare Sconti per cinema, teatri e musei: a Milano, il comune insieme ad Agis Lombardia, ha avviato il progetto “Milano che spettacolo”. L’obiettivo è quello di aiutare il settore dell’arte e della cultura. Oltre alla campagna di comunicazione, saranno previsti degli interventi economici, e in particolare dei voucher per la popolazione.

A cura di Ilaria Quattrone

Prezzi scontati e una vasta compagna di comunicazione: è questo il progetto del comune di Milano per aiutare il settore della cultura e dello spettacolo. L'obiettivo – si legge in una nota stampa – è quello di riportare il pubblico in platea in totale sicurezza. L'iniziativa "Milano che Spettacolo" partirà il 24 ottobre e durerà fino al 14 novembre. Oltre ai teatri, la danza, il cinema e le sale da concerto, il progetto coinvolgerà i live club e tutte le realtà che lavorano in questo ambito.

La campagna di comunicazione

L'azione prevede una vasta campagna di comunicazione con manifesti, locandine, banner digitali oltre a pubblicizzare su canali social o attraverso newsletter, web tv e radio. La campagna riguarderà tutte le zone della città e inizierà il 25 ottobre fino al 7 novembre. A questo sarà aggiunto l'incentivo economico: per partecipare agli spettacoli saranno messi a disposizioni voucher su una piattaforma digitale.

I voucher disponibili: in totale novantamila euro di fondi

Il progetto è nato dalla collaborazione tra l'Amministrazione comunale e Agis Lombarda. Nelle prossime settimane – si legge nel comunicato – saranno date maggiori informazioni su tempi e modalità di accesso al sito. Per aderire al progetto, sarà inviato nei prossimi giorni una scheda tecnica da compilare: "In questo modo i cittadini sapranno in quali sale potranno o preferiranno accedere con il proprio voucher. In totale ne saranno messi a disposizione novemila dal valore di cinque euro e tremila dal valore di quindici euro. In totale, grazie al Comune e Intesa SanPaolo, saranno novantamila euro i fondi disponibili.