Milano, nuovo flop della manifestazione No green pass: sotto la Regione non si presenta nessuno Dalle 10 di oggi, giovedì 2 settembre, sotto al palazzo di Regione Lombardia a Milano era prevista una manifestazione dei “No Green pass”. Di manifestanti però neanche l’ombra: si tratta del secondo flop consecutivo, dopo la manifestazione di ieri alla stazione di Porta Garibaldi per bloccare i treni.

A cura di Francesco Loiacono

Foto: Davide Arcuri/Fanpage.it

Seconda manifestazione annunciata nel giro di due giorni e secondo flop consecutivo. Nessun "no Green pass" si è presentato sotto il palazzo della Regione Lombardia oggi a Milano, dove dalle 10 era in programma un presidio per protestare contro l'estensione dell'obbligo del certificato verde, che da ieri è necessario anche per i mezzi di trasporto a lunga percorrenza e per il personale di scuole e università. Sulle chat della "galassia No Green pass", i luoghi virtuali in cui si organizzano manifestazioni e raduni, era rimbalzato l'invito a presidiare per questa mattina i palazzi delle diverse Regioni. In piazza Città di Lombardia, dove sorge il grattacielo che ospita la giunta regionale, non si è però presentato nessuno: fino alle 11 erano presenti solo diversi giornalisti e alcuni agenti della Digos.

Previste manifestazioni per tutta la settimana

Una scena simile a quella vista ieri alla stazione di Porta Garibaldi, dove doveva tenersi il "blocco dei treni" annunciato dai No green pass in tutta Italia. Rispetto a quanto visto oggi ieri c'erano più manifestanti, ma in numero comunque molto contenuto. Le forze dell'ordine avevano preventivamente blindato la stazione, facendo entrare solo chi in possesso di regolare biglietto. E così i pochi manifestanti sono rimasti all'esterno della stazione e i preannunciati disagi non ci sono stati. Oggi, sempre stando alle informazioni circolate nelle chat, dovrebbe essere in programma una nuova manifestazione sempre nelle stazioni, dalle 14.30 fino a sera. Il luogo prescelto a Milano per il "blocco treni" è nuovamente la stazione di Porta Garibaldi, con ritrovo nel parcheggio davanti allo scalo ferroviario. Il "programma" della galassia No green pass prevede comunque manifestazioni per tutti i primi giorni di settembre.

(Ha collaborato Davide Arcuri)