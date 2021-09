Milano: il Famedio al Monumentale ospiterà Carla Fracci, tra i nomi iscritti Battiato e Strada La Commissione del Comune di Milano ha espresso parere positivo per la tumulazione nel Famedio del cimitero monumentale di Marco Formentini, Carla Fracci e Carlo Tognoli. Tra i nomi illustri che verranno iscritti nel tempio dei milanesi illustri anche il musicista Franco Battiato e il medico Gino Strada.

A cura di Simona Buscaglia

Il Famedio al Cimitero Monumentale, il tempio dei milanesi illustri, accoglierà quest'anno Carla Fracci, la ballerina, icona mondiale della danza, scomparsa a maggio di quest'anno. Ad annunciarlo in una nota è il Comune di Milano. La Commissione consultiva per le onoranze al Famedio ha infatti espresso parere favorevole alla tumulazione anche di Marco Formentini e Carlo Tognoli, entrambi ex sindaci di Milano.

Anche 24 nomi illustri nel Famedio, tra questi Battiato e Gino Strada

Nel corso della stessa seduta sono stati approvati all'unanimità i nomi delle 24 personalità che il prossimo 2 novembre saranno iscritte nel Famedio all'interno del Cimitero Monumentale. Tra queste il musicista Franco Battiato e il medico Gino Strada.

Ecco l’elenco completo dei cittadini illustri comprende:

