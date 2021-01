Milano, gli esplode la sigaretta elettronica: ustione ai genitali per un uomo

Nella mattinata di oggi, lunedì 18 gennaio, a Milano un uomo di 36 anni è stato soccorso dal personale del 118 per delle ustioni alle mani, alla gamba e ai genitali causati dall’esplosione di una sigaretta elettronica. Il 36enne, non versa in gravi condizioni, ma è stato comunque trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda.