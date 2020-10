Lunghe code, ore di attesa e fan scatenate: doveva essere un giro segreto, ma le ammiratrici di Can Yaman sono riuscite comunque a trovarlo. L'attore turco, protagonista della serie dell'estate Daydreamer, è il fenomeno estivo che è riuscito a entrare nei cuori di migliaia telespettatrici. Ieri, 1 ottobre, davanti ai cancelli degli studi televisivi di Mediaset a Cologno Monzese, nel Milanese, si è radunata una folla il cui unico obiettivo era riuscire a vedere da vicino l'amato Yaman.

Fan scatenate fuori da Cologno Monzese per l'attore turco Can Yaman

Yaman nella serie prodotta e realizzata in Turchia, suo paese di origine, interpreta un fotografo di fama mondiale che decide di abbandonare la sua professione per dirigere l'azienda di famiglia. Il ruolo dell'uomo misterioso, bello e maledetto e la storia d'amore che si crea intorno al suo personaggio hanno contribuito a renderlo uno degli idoli di molte donne in Italia. Il successo riscosso dall'attore e dalla serie, che sta ancora andando in onda su Canale 5, ha fatto sì che Yaman fosse invitato alla trasmissione "Verissimo". La notizia quindi della sua presenza a Milano ha scatenato le fan che volevano a tutti i costi incontrarlo. Nonostante la speranza e la determinazione fossero molto forti, le ammiratrici sono dovute tornare a casa deluse. L'attore è infatti praticamente rimasto invisibile: mascherina sul viso e lontano da qualsiasi persona così da rispettare le norme anti-Covid. La delusione di non poterlo incontrare ha spinto molte a criticarlo per il nuovo look con i capelli corti: "Mi piaceva molto di più con i capelli lunghi", ha commentato qualcuna forse indispettita. Dopo la trasmissione, Yaman ha deciso di concedersi qualche sfizio all'italiana, mangiando una pizza in un locale di Milano.