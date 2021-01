in foto: I bambini della scuola Pisacane Poerio (Fonte: Facebook)

Palloncini e applausi per i piccoli della scuola Pisacane Poerio che oggi lunedì 18 gennaio sono potuti tornare tra i banchi. Dopo l'incendio che lo scorso 29 dicembre aveva colpito il loro istituto, i piccoli studenti oggi hanno potuto seguire le lezioni in classe.

Limonta: Bambine e bambini felici di tornare

Alla riapertura erano presenti sia il sindaco di Milano Giuseppe Sala che l'assessore all'Edilizia scolastica Paolo Limonta. Proprio l'assessore Limonta su Facebook in un post ha scritto: "Stamattina ero con il sindaco nella scuola Pisacane Poerio. Abbiamo accolto le bambine e i bambini felici di tornare". L'incendio era esploso il 29 dicembre verso le 21.30 e, stando a quanto ricostruito dai vigili del fuoco, era partito dalla segreteria interessando in poco tempo gran parte dell'istituto.

Il devastante incendio durato sei ore

Per spegnere le fiamme ci sono volute sei ore di tempo. Dopo il loro intervento, i vigili del fuoco avevano dichiarato inagibili tre piani della scuola. Considerata la gravità della situazione, il Comune aveva avviato immediatamente i lavori di ripristino della struttura che si sono conclusi venerdì 15 gennaio: "Me li ricordo bene gli occhi della Dirigente Scolastica, della custode, dei commessi e delle maestre subito accorse nella loro scuola, con quella ferita profonda appena aperta.Così come ricordo – scrive ancora l'assessore – la risposta immediata di tutte le donne e gli uomini che lavorano con me e che, da subito, hanno condiviso l’impegno di far rientrare le bambine e i bambini a scuola il più presto possibile".