Palpeggiata e schiaffeggiata da un uomo all'uscita da un supermercato nel centro della città. Questo l'incubo che una donna di 33 anni ha vissuto nella mattinata di ieri, venerdì 17 luglio, a Milano. In pieno giorno e in pieno centro: la donna era infatti appena uscita da un supermercato che si trova in piazza Santa Maria Beltrade, tra via Torino e la Biblioteca Ambrosiana, quando è stata avvicinata da uno sconosciuto. L'uomo, a quanto pare un clochard, l'ha aggredita alle spalle, palpeggiandola. La donna, terrorizzata, ha cercato di reagire, e a quel punto l'atteggiamento dell'uomo si è fatto ancora più violento e il senzatetto le ha sferrato uno schiaffo al volto. Solo a quel punto, per fortuna, le urla della donna hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti, che hanno chiamato le forze dell'ordine.

L'uomo è in carcere a San Vittore in attesa della convalida dell'arresto

Alcuni agenti di polizia che erano di pattuglia per le strade del centro hanno in poco tempo rintracciato l'aggressore, che a quanto pare aveva già precedenti specifici alle spalle. Dopo la denuncia da parte della donna l'uomo, su disposizione del pubblico ministero di turno, Paolo Filippini, è stato arrestato e portato in carcere a San Vittore con le accuse di violenza sessuale e percosse, in attesa della convalida dell'arresto. La donna, sotto choc per l'accaduto, ha rifiutato le cure mediche: la "ferita" è stata più che altro a livello psicologico. L'episodio arriva in una città ancora scossa per la violenza sessuale subìta da un'altra donna al parco Monte Stella, mentre stava portando il cane a fare una passeggiata: proseguono, su quel fronte, le indagini delle forze dell'ordine per individuare il violentatore.