Drammatico incidente nella mattinata di oggi, giovedì 25 febbraio a Milano, in largo Boccioni. Una donna di 73 anni è stata investita mentre attraversava la strada da un camion betoniera, finendo ricoverata in gravissime condizioni in ospedale.

Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, la chiamata di aiuto è arrivata alla centrale operativa poco dopo mezzogiorno. L'Areu, intesa subito la gravità della situazione, ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso a sirene spiegate. Giunti in largo Boccioni, gli operatori sanitari hanno trovato l'anziana gravemente ferita. Dopo una prima medicazione sul posto, i soccorritori l'hanno trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'Humanitas, dove è arrivata in condizioni gravissime. In largo Boccioni, nel mentre, erano arrivati gli agenti della polizia locale che hanno messo in sicurezza l'area e avviato i primi rilievi. Saranno affidate a loro le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente che ha quasi strappato alla vita la 73enne.

Incidente tra due auto, ferite due donne

Un altro incidente, avvenuto a Varese nella serata di oggi, ha riguardato due donne, rispettivamente di 29 e 49 anni. Secondo quanto riportato dalla Prealpina, il sinistro si è registrato in viale Borri tra una Toyota Aygo e una Nissan Joke. L'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato sul posto due ambulanze e un'automedica. Poi, sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che ora dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente. Per effettuare i rilievi, hanno dovuto chiudere la strada per oltre un'ora. Fortunatamente le due donne non hanno riportato ferite gravi e sono state ricoverate in codice giallo.