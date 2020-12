in foto: Foto di repertorio

Momenti di terrore quelli vissuti oggi da una donna alla fermata metropolitana di Lambrate, a Milano, quando un uomo l'ha strattonata e trascinata per terra nell'intento di derubarla del telefono cellulare. Fortunatamente per lei, però, il tutto è accaduto sotto gli occhi di alcuni agenti della polizia in borghese che controlla la metro del capoluogo di regione. I poliziotti, quindi, hanno inseguito l'aggressore e l'hanno arrestato.

La ricostruzione dell'accaduto

Secondo quanto comunicato dalla Questura di Milano, poco dopo le 12 di ieri, lunedì 14 dicembre, l'uomo, un cittadino marocchino di 29 anni, ha strappato di mano il cellulare alla vittima, una ragazza peruviana di 26 anni, cercando di darsi alla fuga. Lei, però, ha opposto resistenza e si è aggrappata al corpo del suo aggressore per tentare di bloccarlo. A quel punto, il 29enne si sarebbe voltato cominciando a strattonarla violentemente per indurla a mollare la presa.

Agenti della polfer intervengono e arrestano il rapinatore

La rapina, avvenuta sulla banchina della stazione della metropolitana verde, è stata vista dagli agenti della polizia ferroviaria che arrivavano alla stazione con un treno. Scesi di corsa dal vagone, si sono precipitati a soccorrere la ragazza dando il via all'inseguimento dell'uomo, durato molto poco, bloccandolo. Il 29enne, a cui non sono stati trovati precedenti penali, è stato quindi arrestato con l'accusa di rapina, mentre la ragazza veniva soccorsa dai sanitari del 118. Fortunatamente ha riportato solo qualche lieve contusione e, una volta medicata sul posto, ha rifiutato il trasporto in ospedale.