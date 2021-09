Milano, arrestati due turisti tedeschi: sul treno senza green pass ma con droga e soldi in contanti Due ragazzi tedeschi di 18 e 19 anni sono stati arrestati dalla polizia ferroviaria di Milano con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I due, segnalati dal capotreno del convoglio su cui viaggiavano perché sprovvisti di green pass, sono stati perquisiti dagli agenti che hanno trovato hashish, marijuana, psicofarmaci e quasi duemila euro in contanti nei loro bagagli.

Turisti tedeschi senza green pass ma con droga e psicofarmaci

I ragazzi sono stati segnalati dal capotreno di un convoglio di lunga percorrenza alla polizia perché sprovvisti della certificazione verde, obbligatoria dal primo settembre in Italia su tutti i treni di alta velocità e intercity. Una volta arrivati alla stazione centrale di Milano, i due sono stati presi in custodia dagli agenti che li hanno accompagnati in ufficio. Qui, sono stati perquisiti dai poliziotti che hanno trovato, nel borsone di uno dei due, più mezzo etto di hashish, qualche grammo di marijuana, circa 20 pastiglie di psicofarmaci, un bilancino di precisione quasi mille euro in contanti.

Trovati quasi duemila euro in contanti: arrestati

Gli agenti hanno quindi controllato il bagaglio dell'altro turista, trovando ulteriori grammi di hashish e quasi 850 euro in contanti. Gli uomini della polfer hanno quindi proceduto al sequestro delle sostanze e del denaro prima di trarli in arresto. I due, ora accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dovranno inoltre pagare la multa per aver viaggiato sul treno a lunga percorrenza senza il green pass.