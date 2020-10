in foto: (Immagine di repertorio)

Sono 345 casi. O meglio sono 345 donne, maltrattate e vittime di violenza, le cui vicende sono state trattate nell'ultimo anno dal Nucleo tutela donne e minori della polizia locale della città di Milano. La squadra si occupa dei reati inseriti nella legge sul Codice Rosso, una normativa che è stata approvata con lo scopo proprio di difendere le donne da qualsiasi tipo di violenza. E in questi dodici mesi il Nucleo ha arrestato otto persone, disposto ventuno misure cautelari e 37 collocamenti in strutture protette. Nei reati trattati dalla sezione – come riportato in una nota stampa – il 62 per cento sono vittime donne e il 38 per cento minori. Il dato però che preoccupa e spaventa di più è che la maggior parte dei reati arriva da persone conosciute, delle quali ti fidi e con cui magari condividi la casa e la vita. Secondo quanto riportato dalla polizia locale, nell'80 per cento dei casi si tratta di persone che la vittima conosce e frequenta.

Tra questi casi, ce ne sono tre in particolare che dimostrano quanto spesso il pericolo si nasconda dentro le mura di casa. Per esempio – in pieno lockdown – una donna di 30 anni ha denunciato il marito per maltrattamenti. Con la scusa di dover andare a buttare la spazzatura, è riuscita a scappare. Il suo caso è stato preso in carico dalla polizia locale e con la collaborazione del tribunale dei minori, è stata messa in sicurezza insieme ai due figli minorenni. Sempre durante il lockdown, una minorenne ha denunciato tramite e-mail l'ennesima violenza ricevuta. Nel testo diceva di conoscere solo lo pseudonimo social dell'uomo. Dall'analisi del profilo della vittima è stato possibile risalire all'identità dell'uomo e a scoprire che fosse un conoscente della famiglia. La minore ha poi raccontato di tre episodi nel periodo in cui frequentava la scuola primaria. L'uomo infatti sarebbe stato delegato dai genitori a prendere la bambina all'uscita, ignari di quanto la piccola avrebbe subito. Per lui è stato disposta la misura cautelare in carcere, in attesa di giudizio.

Sorpreso mentre violentava una ragazza in piazza Missori

Ancora lockdown, ancora violenze. Un uomo di 38 anni è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti di una donna di 56. Gli agenti sono stati avvicinati da una donna priva di scarpe e con un taglio alla testa. La 56enne ha quindi riferito di essere stata picchiata con un bastone e una sedia all'interno del suo appartamento dal proprio compagno. È stata quindi trasportata in ospedale mentre gli agenti sono andati a casa dove si trovava ancora il 38enne. Qualche giorno fa, invece, in piazza Missori è stato arrestato in flagranza per violenza sessuale e lesioni un 39enne. L'uomo avrebbe aggredito e molestato una ragazza di 22 anni per poi tentare di scappare all'arrivo della polizia.