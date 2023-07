Michela si diploma lo stesso giorno del figlio: “Lui e sua sorella mi hanno spronata e sostenuta” Michela e Davide, mamma e figlio, si sono diplomati lo stesso giorno all’istituto Tosi di Busto Arsizio: “Ringrazio sia lui che l’altra mia figlia per avermi aiutata e sostenuta”, ha detto la 51enne durante la cerimonia.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Facebook Simona Tironi

"Devo ringraziare sia lui che Ilenia (l’altra figlia) perché mi hanno spronata e mi hanno sostenuta": a dirlo è Michela Frusciante, una donna di 51 anni di Tradate (Varese), che si è diplomata insieme al figlio Davide, 24 anni, all'istituto tecnico economico Enrico Tosi di Busto Arsizio. La cerimonia si è svolta mercoledì: in totale c'erano 420 studenti e 800 tra genitori e parenti. Al termine dell'evento, si è poi svolta una festa.

La cerimonia del Diploma Day

Durante la cerimonia del Diploma Day, organizzata dall'istituto nella giornata di mercoledì 12 luglio, la 51enne è salita sul palco e ha raccontato la sua storia: all'età di 16 anni aveva lasciato gli studi. Ha iniziato a lavorare fin quando un giorno non ha deciso di riprendere il percorso scolastico. A causa di una malattia, è stata costretta a stare a casa per un anno: "Il mio datore di lavoro e la dirigente Amanda Ferrario perché mi hanno aiutata quando la malattia mi ha costretto a stare a casa per un anno (santa dad)", ha ancora raccontato.

Il diploma con il figlio Davide

Nello stesso giorno si è diplomato anche il figlio Davide che ha frequentato la scuola serale nella stessa classe della madre. Il 24enne ha dovuto interrompere gli studi a causa di una neuropatia che lo ha quasi paralizzato per quattro anni: "È stata dura ma appena sono guarito e sono tornato a camminare con le mie gambe ho ricominciato e mi sono portato dietro mia mamma", ha affermato. La madre Michela adesso si iscriverà a qualche concorso pubblico mentre il figlio Davide probabilmente proseguirà con gli studi iscrivendosi così all'università.