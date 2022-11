“Mia figlia caricata in auto da un uomo e stuprata per un’ora”: la denuncia di una madre sui social Una ragazza di 25 anni sarebbe stata violentata da un uomo di 50 anni: avrebbe subito violenze per circa un’ora prima di riuscire a scappare. È successo a Voghera, comune in provincia di Pavia.

"Mia figlia è stata presa in trappola da un uomo, caricata in macchina e violentata per un'ora. State attenti":a raccontarlo su Facebook, così come riporta il quotidiano "La Provincia Pavese", è la madre di una ragazza di 25 anni. Lo stupro sarebbe avvenuto a Voghera, comune in provincia di Pavia. La donna ha deciso di pubblicare questo messaggio proprio per evitare che una tragedia simile possa capitare ad altre donne.

La figlia sarebbe stata avvicinata da un cinquantenne. I due si conoscevano: l'uomo infatti lavorerebbe con il padre. Lui stesso, dopo averla incontrata davanti a un bar la sera del 28 novembre 2022, si sarebbe offerto di accompagnarla a casa. Lei, proprio perché lo conosceva, si è fidata. Una volta in macchina, l'uomo avrebbe raggiunto una zona periferica e l'avrebbe violentata.

Il racconto della 25enne

La 25enne, che ha due bimbi, sarebbe riuscita a fingere di chiamare i figli: avrebbe però attivato una video-chiamata con il padre. L'uomo, capendo cosa stava accadendo, ha allertato le forze dell'ordine. Sempre in base al suo racconto, l'uomo avrebbe poi provato nuovamente ad abusare di lei, ma a quel punto lei è riuscita a prendere la borsa e avrebbe puntato contro lui un taglierino. Il cinquantenne avrebbe azionato l'auto, ma nel frattempo sarebbe arrivato sul luogo anche il padre della ragazza.

L'avvocata Manuela Albini, che assiste la donna, ha poi raccontato alla "Provincia Pavese": "Non voglio che capiti ad altre, il nome di quell'uomo non l'ho messo, ma tutti sanno di chi si tratta, e le donne devono stare attente. Per questo, anche se fa male, non ho nascosto la mia identità".