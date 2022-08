“Mi hanno stuprata”, 16enne trovata in strada denuncia presunta violenza sessuale: indaga la polizia Una ragazza di 16 anni ha raccontato alla polizia di essere stata stuprata. Indagini in corso.

Si è svegliata in strada, tra piazza Castello e via Minghetti, con i pantaloni abbassati e i ricordi confusi ma una sola tragica certezza: qualcuno l'ha violentata. È stato questo il risveglio di una ragazzina di 16 anni a Milano che non appena resasi conto di quello che ha passato la notte precedente, ha immediatamente allertato il numero unico per le emergenze 112.

Ragazza denuncia: Mi hanno violentata in strada

Raggiunta da una pattuglia della polizia di Stato, la giovane ha raccontato agli agenti di aver trascorso la serata in centro città. I ricordi però hanno iniziato a frammentarsi specialmente per quanto riguarda le ore notturne e prossime all'alba. L'unica cosa su cui conta di essere certa, come riporta MilanoToday, è la violenza sessuale che sarebbe stata operata da un solo uomo, in mezzo alla strada.

Accompagnata in Mangiagalli, indaga la polizia

La giovane è stata soccorsa dagli operatori sanitari del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia che l'hanno accompagnata, insieme agli agenti, alla clinica Mangiagalli dove verrà sottoposta a tutti gli accertamenti clinici del caso. I poliziotti hanno preso in carico le indagini e stanno cercando di ricostruire la nottata della giovane e trovare riscontri rispetto alla sua testimonianza. Le forze dell'ordine concentreranno le proprie indagini presumibilmente a partire dal luogo di ritrovamento della giovane. Da lì dovrebbero poter operare gli ultimi spostamenti della ragazza e capire se fosse in compagnia di qualcuno o meno. Ricerche in corso anche per risalire ai compagni di serata.