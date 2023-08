Video di

Metroman cacciato da una spiaggia in Sardegna: canta “Sarà perché ti amo” a volume tropo alto Metroman, celebre cantante di strada delle metropolitane milanesi, sbarca anche in Sardegna: per una tappa estiva sceglie Cala Mariolu, dove si esibisce nell’interpretazione di “Sarà perché ti amo”. Interrotta però presto da un vigilante della spiaggia sarda.

Parte il ritornello di "Sarà perché ti amo", a tutto volume. E la hit immortale dei Ricchi e Poveri raggiunge ogni angolo di Cala Mariolu, spiaggia sarda dalle acque cristalline. È una delle tappe della tournée estiva di Metroman, al secolo Nicolò Modica, personaggio che ogni pendolare delle metropolitane milanesi ormai ha imparato a conoscere (e chissà, forse in qualche caso anche ad amare): zainetto-cassa in spalla, microfono e i pezzi più amati della canzone italiana al massimo dei decibel, da Vasco Rossi agli 883, da Eros Ramazzotti a Toto Cutugno.

La trasferta estiva di Metroman in spiaggia

In trasferta, però, non è andata altrettanto bene al cantante di strada che ha calcato anche il palcoscenico di Italia's Got Talent. Un vigilante di Cala Mariolu, infatti, ha immediatamente zittito Metroman a pochi istanti dall'inizio della sua performance con i piedi nel mare, cacciandolo in malo modo davanti ai bagnanti incuriositi.

L'arrivo del vigilante a Cala Mariolu

"Forza, venite", incita la folla Metroman, e alcuni villeggianti della spiaggia affollata iniziano ad applaudire e agitare le mani in aria. Fino all'arrivo del vigilante che interrompe la festa, non certo gradita a chi era in cerca di silenzio e relax. Ma solitamente apprezzata dai passeggeri della metro milanese. "La gente mi ama", raccontò a Fanpage.it. "Quando vedo un vagone non resisto, devo salire e cantare. Dicono che sono un artista, ma io sono solo simpatico. E vado controcorrente".