Meteo weekend a Milano: nuvole al mattino e sole nel pomeriggio, in calo le temperature Un fine settimana di bel tempo a Milano e in Lombardia. Sabato 12 e domenica 13 marzo il cielo sarà sereno e le precipitazioni assenti.

A cura di Redazione Meteo

In Lombardia anche per questo fine settimana il cielo sarà sereno. A Milano non è prevista nessuna precipitazione tanto che in tutta la regione aumenta il rischio siccità. Per la giornata di oggi sabato 12 marzo e domani domenica 13 marzo le giornate saranno caratterizzate da cielo sereno e con piccole nuvole sparse. Resta però il freddo di questi giorni, tanto che le massime non supereranno i 12 gradi. Ecco cosa prevedono gli esperti di Arpa Lombardia.

Previsioni meteo a Milano oggi sabato 12 marzo

Oggi il cielo lombardo sarà caratterizzato da alcune nuvole, almeno in mattinata. Fino a molto nuvoloso su Alpi e Prealpi con il passare delle ore. Nel pomeriggio invece sono previste attenuazioni con passaggi di velature e irregolari schiarite, specie sulla pianura orientale. Le precipitazioni saranno assenti: salvo possibili fiocchi di neve nelle prime ore sulle Alpi occidentali, in definitivo esaurimento al mattino. Calano sia le temperature massime che le minime: in pianura le prime si aggireranno intorno agli 8 – 12 gradi mentre le seconde tra un grado e quattro gradi. E ancora: in pianura i venti saranno moderati orientali al mattino, con rinforzi più estesi su Oltrepò Pavese. Caleranno poi nel pomeriggio: su Alpi e Prealpi deboli meridionali localmente forti in quota su Alpi confinali.

Previsioni meteo a Milano domani domenica 13 marzo

I milanesi si sveglieranno con passaggi di velature e sprazzi di sereno. Dalle ore pomeridiane sono attese un progressivo aumento della nuvolosità da Ovest a Est che persisterà fino a tarda serata. Anche per domenica le previsioni saranno assenti: non è escluso però che in tarda serata ci saranno debolissime piogge o nevischio sui rilievi nord-occidentali e sull'Appennino. Stabili le temperature, o in leggero calo o aumento: le minime sono ferme a meno un grado, mentre le massime attorno a 11 gradi. Lo zero termico è registrato invece a mille metri. In pianura i venti saranno invece deboli e variabili in serata. In montagna deboli da sud, localmente forti in quota su Alpi confinali. Nelle prime ore del giorno invece potranno essere attese foschie in bassa pianura.