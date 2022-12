Meteo Milano, le previsioni di Galbiati per Natale: quando arriva la neve e che tempo farà Che tempo farà quest’anno a Milano il giorno di Natale? Sarà attesa neve o sole? Ha spiegato tutto a Fanpage.it Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert.

Intervista a Flavio Galbiati Meteorologo di Meteo Expert

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

È la settimana di Natale e tutti i milanesi si stanno chiedendo se la mattina del 25 dicembre ci sveglieranno con il sole oppure con la neve. Che tempo farà quindi nel weekend più atteso dell'anno? Ha spiegato tutto a Fanpage.it Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert.

"Nella seconda metà della settimana dobbiamo attenderci l'arrivo dell'alta pressione". Questo vuol dire che arriverà "una massa d'aria anomala". In Lombardia quindi potrà esserci un aumento delle temperature almeno rispetto alla media stagionale, ma soprattutto per quanto riguarda la zona alpina.

Previsioni meteo a Milano a Natale

Tutto potrebbe cambiare invece in pianura: le temperature qui potrebbero restare stazionarie sui 7-8 gradi. "A Milano e nel resto della pianura lombarda – entra nel dettaglio l'esperto meteo – avvicinandoci al Natale vivremo delle giornate molto nuvolose e grigie proprio perché l'inversione termica in prossimità del suolo favorirà la formazione di nubi basse. Quindi cielo grigio, foschie e anche nebbie nelle ore più fredde". Possibili aperture nella parte centrale della giornata.

Quando arriva la neve a Milano, le previsioni meteo

Nessuna nevicata o presenza di altre precipitazioni quindi: "Solo mercoledì potrebbe arrivare la pioggia in mattinata anche a Milano. Ma le precipitazioni saranno deboli". Assenti completamente i fiocchi di neve: in montagna non si ripeteranno nel weekend natalizio le nevicata del ponte dell'Immacolata. Bisognerà attendere le prossime settimane per sperare anche in qualche fiocco di neve a Milano.

A rischio invece in città questa settimana purtroppo l'aumento dell'inquinamento dal momento che le precipitazioni saranno completamente assenti.