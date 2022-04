Previsioni meteo Milano di oggi, venerdì 29 aprile: sole e temperature fino a 21 gradi Previsioni meteo di Milano e Lombardia di oggi, venerdì 29 aprile.

A cura di Redazione Meteo

Resiste ancora il bel tempo a Milano. Anche per la giornata di oggi, venerdì 29 aprile, infatti, il sole continuerà a splendere sul capoluogo di regione lombardo con temperature gradevoli che toccheranno i 21 gradi centigradi nel pomeriggio. La giornata, comunque, non inizierà benissimo, con qualche annuvolamento e del vento freddo che indurranno i cittadini che escono alle prime ore della mattinata a coprirsi più del previsto. Nel pomeriggio, invece, si potrà abbandonare la giacca in auto e godersi il tepore tipico del periodo.

Previsioni meteo Milano e Lombardia di venerdì 29 aprile

Nel resto della regione la situazione non sarà molto differente. Sull'intera pianura padana le prime ore del giorno porteranno con sé nuvoloni che però non dovrebbero promettere pioggia. Con il passare delle ore, poi, il cielo tornerà finalmente ad aprirsi e il pomeriggio sarà contraddistinto da temperature piacevoli, salvo scendere nuovamente verso sera e di notte anche a causa di venti freddi che soffiano verso est.

Previsioni meteo Milano e Lombardia di sabato 30 aprile

Domani, sabato 30 aprile, sono invece attese precipitazioni che secondo gli esperti, per il momento, non dovrebbero portare a particolari disagi al contrario di quanto avvenuto qualche giorno fa quando Milano è stata "sommersa" dall'acqua di un temporale che ha fatto pericolosamente alzare il livello dei fiumi Seveso e Lambro. Le squadre operative sono comunque al lavoro per monitorare la situazione e intervenire in caso di disagi. Con loro anche i vigili del fuoco.